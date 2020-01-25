25.01.2020 (17:09)

Выставка «Детские лица войны» представлена в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи к годовщине снятия блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады открылась выставка «Детские лица войны», на которой представлены несколько десятков фотографий детей, снятых в годы Великой Отечественной войны.

Выставка выстроена в хронологическом порядке – от начала Второй мировой войны в сентябре 1939 г. и до последствий ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (конец 1945 г.), но ее можно разделить на несколько тематических частей: На фронте и в партизанских отрядах, жизнь в тылу, работа на производстве, помощь взрослым, на защите Ленинграда, боль и страдания, мир в войне, Победа.

На выставке можно увидеть работы знаменитых фотохудожников, таких как Аркадий Шайхет, Анатолия Егорова, снимки, сделанные фотожурналистом Михаилом Трахманом, фотокорреспондентом ТАСС Казимиром Лишко, военкором Иваном Нарциссовым, фотографом и кинодокументалистом Георгием Липскеровым и другими.

Здесь же демонстрируются, фотографии, выполненные иностранными фотографами, в том числе немецкими офицерами, которые пугают своим цинизмом. Так один из эсэсовцев сфотографировал еврейских детей и женщин из Подкарпатской Руси (оккупированной Венгрией части Чехословакии), которые ожидают своей очереди для отправки в газовую камеру в концлагере Аушвиц (Освенцим) в мае – июне 1944 г.

Завершает выставку фотография Давида Трахтенберга, сделанная 8 июля 1945 г., на которой девочка дарит цветы Герою Советского Союза гвардии полковнику Анатолию Георгиевичу Афанасьеву, идущему во главе сводной роты 63-й гвардейской стрелковой дивизии, во время парада на Дворцовой площади Ленинграда.

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