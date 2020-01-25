25.01.2020 (13:01)

Командующий Северным флотом поздравил специалистов штурманской службы с профессиональным праздником

Сегодня специалисты штурманской службы Северного флота, флагманские штурманы объединений и соединений, командиры штурманских боевых частей, штурманы судов обеспечения и летных экипажей отмечают свой профессиональный праздник – День штурмана.

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и гражданских специалистов штурманской службы Северного флота с профессиональным праздником. Он пожелал штурманам дальнейших успехов в решении возложенных на них задач, совершенствования профессионального мастерства и морской выучки.

Ранее командующий флотом представил командному составу нового главного штурмана Северного флота капитана 1 ранга Юрия Шахрая.

Штурманской подготовке на Северном флоте уделяется первостепенное внимание. Зачеты главному штурману флота по знанию районов плавания и правил безопасного кораблевождения в обязательном порядке сдают все судоводители от помощников командиров кораблей до командующих объединениями, которые имеют право выходить старшими на борту кораблей.

Благодаря серьезной штурманской подготовке за последние несколько лет на Северном флоте не было допущено навигационных аварий и происшествий. залогом безопасности судовождения служит заблаговременная подготовка к дальним походам. Уже сейчас штурманы всех категорий от командиров боевых частей кораблей, которым предстоит участие в длительных плаваниях, до флагманских специалистов объединений и соединений, в чьем составе числятся эти корабли, приступили к изучению районов выполнения дальних походов и подготовке к решению навигационных задач.

В прошлом году штурманы Северного флота обеспечили выполнение задач более 30 дальних походов кораблей и вспомогательных судов флота.

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