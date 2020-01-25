25.01.2020 (15:59)

Подразделения ракетного соединения ЮВО в Северной Осетии уничтожили пусковые ракетные установки условного противника

В рамках плановых мероприятий военнослужащие подразделения ракетного соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии совершили марш на общевойсковой полигон и уничтожили пусковые ракетные установки условного противника.

Подразделения ракетного соединения совершили марш в назначенный район, где выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, находящиеся на расстоянии порядка 300 км.

В ходе учения личный состав соединения выполнил инженерное оборудование позиций для ОТРК «Искандер-М» на неподготовленной местности, маскировку пусковых установок, развертывание полевых командных пунктов.

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

На учение было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

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