Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2020 (15:59)

Подразделения ракетного соединения ЮВО в Северной Осетии уничтожили пусковые ракетные установки условного противника

В рамках плановых мероприятий военнослужащие подразделения ракетного соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии совершили марш на общевойсковой полигон и уничтожили пусковые ракетные установки условного противника.

Подразделения ракетного соединения совершили марш в назначенный район, где выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, находящиеся на расстоянии порядка 300 км.

В ходе учения личный состав соединения выполнил инженерное оборудование позиций для ОТРК «Искандер-М» на неподготовленной местности, маскировку пусковых установок, развертывание полевых командных пунктов.

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

На учение было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Специалисты радиоэлектронной борьбы ЦВО прикрыли войска на учении в Поволжье
Танкисты ЦВО на Урале в ходе учения испытали новый способ защиты колонны от беспилотных летательных аппаратов
Специалисты РЭБ российской военной базы в Таджикистане в ходе учения защитили колонну техники от подрыва радиоуправляемых мин
Новобранцы российской военной базы в Абхазии приступили к активной фазе курса вождения гусеничной и колесной техники

Метки:
Ракетные войска , Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false