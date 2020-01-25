25.01.2020 (15:23)

Артиллеристы ЦВО в ходе учения на Кузбассе уничтожили условного противника

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области уничтожили условного противника со скрытых огневых позиций на максимальных дальностях, в рамках планового учения.

По замыслу учения, военнослужащие артиллерийского соединения получили учебно-боевую задачу совершить марш в 100 километров с выходом в назначенный район в установленное время, занять указанные рубежи и провести маскировку и фортификационное оборудование огневых позиций. В ходе совершения марша артиллеристы отработали вопросы организации взаимодействия с подразделениями при условной встрече с противником, его нападения из засад, действия личного состава при преодолении условных зон заражения. В районе боевого применения, артиллеристы провели учебно-боевые стрельбы из 152–мм САУ «Мста-Б», 152–мм САУ 2С3 «Акация» и РСЗО «Ураган».

В учении было задействовано свыше 600 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице