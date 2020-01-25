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25.01.2020 (14:58)

Молодые солдаты ЮВО сдали первые экзамены по физической подготовке в Абхазии на побережье Черного моря

В Абхазии новобранцы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) выполнили первые контрольные спортивные нормативы в рамках проверки состояния физической подготовленности прибывшего пополнения.

Военнослужащие слали на оценку такие нормативы, как бег на 100, 1 тыс. и 3 тыс. м, подтягивание на перекладине и преодоление единой полосы препятствий.

Выполнение спортивных упражнений новобранцами осуществлялось на строевом плацу и новом стадионе военного соединения на побережье Черного моря.

Кроме того, все солдаты прошли углубленное психологическое тестирование с применением автоматизированного рабочего места военного психолога.

Всего в первых спортивных экзаменах были задействованы более 200 военнослужащих по призыву, прибывших в подразделения соединения с октября по декабрь прошлого года в рамках призыва «Осень-2019».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спорт , Абхазия
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