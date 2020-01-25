25.01.2020 (14:43)
Военнослужащие ЮВО в Армении приняли участие в торжественных церемониях забора земли с воинских захоронений
Военнослужащие роты почетного караула, военного оркестра и российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие в торжественных церемониях забора земли с воинских захоронений в Армении.
В городах Дилижан, Гюмри и Ереван в период с 23 по 25 января при участии ветеранов Великой Отечественной войны, представителей духовенства, дипломатического корпуса, оборонных ведомств двух стран, почётного караула и военного оркестра ЮВО было проведено изъятие земли с мест захоронений советских воинов в кисеты. Кисеты в контейнерах будут доставлены в п. Кубинка Московской области для создания мемориала на территории Главного храма Вооруженных Сил России.
На мемориальном комплексе «Мать Армения» участники церемонии возложили венки и цветы к Вечному огню. Военнослужащие почетного караула, российской военной базы, Минобороны Армении и Пограничного управления ФСБ России прошли торжественным маршем.