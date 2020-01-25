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25.01.2020 (13:53)

Военнослужащие элитного подразделения ЮВО отметят свою годовщину в Волгоградской области

Военнослужащие стрелковой роты Почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отметят свою 52-ю годовщину со дня образования подразделения, дислоцированного в Волгоградской области.

Военнослужащие роты ежедневно несут службу на «Главной высоте» России Мамаевом кургане, а так же участвуют в сопровождении первых лиц государства в Волгограде, инаугурации руководителей региона, встречах и проводах глав иностранных государств и военных делегаций во время их официальных визитов, принимает участие в возложении венков к монументам и мемориалам.

Ежегодно в адрес командира мотострелкового соединения ЮВО приходят все больше заявок на участие военнослужащих элитного подразделения в различных мероприятиях не только в Волгоградской области, но и в других регионах ЮВО.

В настоящее время в роте походит службу более 100 военнослужащих, как срочной службы, так и по контракту.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Праздники , Почетный караул
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