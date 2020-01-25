25.01.2020 (13:29)

В вертолетном полку ЮВО в Ставропольском крае 20 военнослужащих приняли Военную присягу

В вертолетном полку Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае 20 военнослужащих молодого пополнения осеннего призыва приняли Военную присягу.

Все военнослужащие, уже прошли курс общевойсковой подготовки, после приведения к Военной присяге им доверят выполнить стрельбы из штатного оружия.

По сложившейся традиции ритуал приведения к Военной присяге был проведен у мемориала погибшим летчикам, расположенного на территории воинской части.

После торжественного мероприятия состоялась встреча командования с родителями военнослужащих по призыву, их ознакомили с условиями проживания и службы солдат, а в столовой организовали праздничный обед. После чего новобранцы вышли в свое первое увольнение.

Всего в рамках осеннего призыва 2019 г. в вертолетный полк для прохождения службы прибыло около 80 человек.

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