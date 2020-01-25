25.01.2020 (11:25)

Командующий войсками ЦВО вручил государственные награды офицерам штаба округа

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды и именное оружие офицерам штаба военного округа за успехи в служебной деятельности.

Именной пистолет «Ярыгина» получил заместитель начальника штаба ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев. Также командующий войсками ЦВО вручил военнослужащим медаль Жукова, благодарность от президента Российской Федерации и ведомственные медали.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице