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25.01.2020 (11:25)

Командующий войсками ЦВО вручил государственные награды офицерам штаба округа

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды и именное оружие офицерам штаба военного округа за успехи в служебной деятельности.

Именной пистолет «Ярыгина» получил заместитель начальника штаба ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев. Также командующий войсками ЦВО вручил военнослужащим медаль Жукова, благодарность от президента Российской Федерации и ведомственные медали.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Командующий , Награждения
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