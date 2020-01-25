25.01.2020 (12:19)
На Черноморском флоте прошёл конкурс штурманов
В Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова (ЧВВМУ) прошёл конкурс специалистов штурманских боевых частей кораблей Черноморского флота, определивший лучших штурманов флота.
В рамках мероприятия, приуроченного ко Дню штурмана, военнослужащие в офицерских погонах и курсанты пятого курса училища приняли участие в конкурсе на практическое применение своих штурманских навыков при выполнении специальных задач.
Участники конкурса поочерёдно вытягивали билеты и выполняли задания из них на скорость и точность. Вопросы в билетах касались прокладки курса и расчёте времени занятия района с учётом разной скорости хода и маневрирования корабля в узкости.
Результаты выполнения заданий были проверены опытными штурманами Черноморского флота и доложены флагманскому штурману штаба флота.
По итогам конкурса лучшие штурманы были награждены грамотами.
В испытаниях приняли участие более 100 специалистов штурманских боевых частей кораблей ЧФ и курсанты ЧВВМУ выпускного курса.