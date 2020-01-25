Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2020 (11:57)

Юнармейцы Сахалина провели военно-спортивную игру «Служить России»

В Южно-Сахалинске состоялись муниципальные военно-спортивные соревнования «Служить России». Мероприятия были посвящены 75-летию Великой Победы.

Ребята соревновались в разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, знаниях военной истории Дальнего Востока, физической подготовке и другим военизированным дисциплинам.

Всего в мероприятии приняло участие около 70 юных патриотов. По результатам игры победители и участники получили грамоты и подарки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Командование соединения связи ВВО подвело итоги работы с юнармейцами за прошедший год
Красноярские юнармейцы приняли участие в городском форуме «Мой вклад в ГринГрад»
Юнармейцы Кузбасса посетили презентацию книги «Учителя. Вклад в Победу»
Юнармейцы Чувашии приняли участие в старте месячника оборонно-массовой и спортивной работы

Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false