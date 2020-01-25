25.01.2020 (11:57)

Юнармейцы Сахалина провели военно-спортивную игру «Служить России»

В Южно-Сахалинске состоялись муниципальные военно-спортивные соревнования «Служить России». Мероприятия были посвящены 75-летию Великой Победы.

Ребята соревновались в разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, знаниях военной истории Дальнего Востока, физической подготовке и другим военизированным дисциплинам.

Всего в мероприятии приняло участие около 70 юных патриотов. По результатам игры победители и участники получили грамоты и подарки.

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