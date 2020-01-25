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25.01.2020 (10:51)

Военные комиссариаты Восточного военного округа ведут набор кандидатов для обучения в военных вузах

Военные комиссариаты Восточного военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской и Сахалинской области, Еврейской автономии, Хабаровском, Приморском, Камчатском крае, Якутии и других регионах Дальнего Востока ведут набор граждан для поступления в образовательные учреждения Минобороны России и других силовых ведомств.

В 2020 году будет производиться набор граждан, не проходивших военную службу в возрасте до 22 лет, прошедших военную службу в возрасте до 24 лет, граждан проходящих военную службу по контракту в возрасте до 27 лет в высшие учебные заведения МО, МЧС, МВД на обучение по программам высшего профессионального образования со сроком обучения 4 и 5 лет.

Абитуриентам предлагается Дальневосточное ВОКУ (г. Благовещенск), Московское ВОКУ, Казанское ВТККУ Новосибирское ВВКУ, Рязанское ВВДКУ, Тихоокеанское ВВМУ (г. Владивосток) и еще более 20 высших военных учебных заведений. Для поступления в училища и академии школьникам необходимы результаты ЕГЭ по определенным учебными заведениями предметам. 

Традиционно у дальневосточников большей популярностью пользуются ДВОКУ и ТОВМУ. Это объясняется высоким качеством обучения и близостью регионов, так как они находятся на территории Дальнего Востока.

По всем уточняющим вопросам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военный комиссариат , Восточный военный округ , Военное образование
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