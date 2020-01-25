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25.01.2020 (10:13)

Командование соединения связи ВВО подвело итоги работы с юнармейцами за прошедший год

Итоговое молодежное мероприятие с учащимися СОШ № 20 регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Бурятия, состоялось в клубе соединения связи Восточного военного округа.

На подведении итогов за прошедший год, отметили самых активных юнармейцев, принимавших участие в различных тематических сборах, акциях, военно-патриотических мероприятиях.

Ребятам за заслуги в юнармейском движении были вручены грамоты и памятные подарки.

Также командный состав соединения связи подвел итоги работы по информационному сопровождению деятельности, наметил основные задачи в развитии военно-патриотического воспитания молодежи на текущий год.

Всего к мероприятиям привлекалось 26 юнармейцев

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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