25.01.2020 (10:13)
Командование соединения связи ВВО подвело итоги работы с юнармейцами за прошедший год
Итоговое молодежное мероприятие с учащимися СОШ № 20 регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Бурятия, состоялось в клубе соединения связи Восточного военного округа.
На подведении итогов за прошедший год, отметили самых активных юнармейцев, принимавших участие в различных тематических сборах, акциях, военно-патриотических мероприятиях.
Ребятам за заслуги в юнармейском движении были вручены грамоты и памятные подарки.
Также командный состав соединения связи подвел итоги работы по информационному сопровождению деятельности, наметил основные задачи в развитии военно-патриотического воспитания молодежи на текущий год.
Всего к мероприятиям привлекалось 26 юнармейцев
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