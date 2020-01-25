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25.01.2020 (11:12)

В Бурятии состоялась акция «Блокадный хлеб»

В Музее природы Бурятия г.Улан-Удэ, состоялась торжественная церемония открытия года «Памяти и Славы» и проведена акция «Блокадный хлеб» с участием юнармейцев г.Улан-Удэ.

В рамках акции юнармейцы и волонтёры Победы напомнили присутствующим гостям о страшных 872 блокадных днях, пережитых жителями Ленинграда во время Великой отечественной войны.

Юнармейцы предлагали кусочек хлеба весом 125 грамм - блокадную норму хлеба, которую ленинградцы получали ежедневно по карточкам, и памятку с информацией, чтобы рассказать и показать родным и друзьям.

Кроме того, юнармейцы, волонтёры Победы вместе с соцработниками навестят ветеранов-блокадников и помогут им с домашними хлопотами.

Помимо этого, военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа и поискового отряда «Рысь» организована выставка «Оружие Победы», где можно было увидеть военное оружие и экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Всего к мероприятиям привлекалось более 30 юнармейцев. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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