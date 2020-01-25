25.01.2020 (10:31)

В Хакасии увековечили память фронтовика



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В Республике Хакасия состоялась торжественная передача личных вещей погибших фронтовиков времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг военным комиссариатом республики в Национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова.

В фонды музея были переданы четыре письма участника войны Якова Тихонова и солдатский смертный медальон Федора Войтова. Передать вещи погибших воинов на хранение в музей приняли решение родственники фронтовиков. Останки Федора Ивановича Войтова, были обнаружены поисковым отрядом «Новгородец» в районе деревни Спасская Полисть Новгородской области. Весной 2019 года они прибыли на родину и были захоронены в селе Советская Хакасия Боградского района в канун Дня Победы. Точных данных о воинском формировании, в составе которого воевал солдат Войтов, нет, известно лишь то, что именно в том районе, где обнаружено захоронение, шли ожесточенные и кровопролитные бои. Кроме победитового медальона с запиской, родственники красноармейца передали музею сопровождающие документы: протоколы вскрытия могилы, эксгумации и идентификации останков, акты передачи их на родину. Письма солдата Якова Тихонова из Таштыпского района Республики Хакасия в военный комиссариат изначально передала дочь солдата.

Собранные материалы о фронтовиках военный комиссариат Республики Хакасия также передал для увековечивания памяти в главном Храме Вооруженных Сил России. Кисет с землей с могилы солдата Федора Войтова и других фронтовиков передан для захоронения на территории военно-патриотического парка «Патриот», письма фронтовика Якова Тихонова разместили в мультимедийной галерее «Дорога памяти». Как отметил помощник военного комиссара Хакасии по работе ветеранами Олег Пагельс: «Из более 69 тысяч призванных Хакасской автономной области в галерее «Дорога памяти» уже размещены данные на более чем 68 тысяч солдат».

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