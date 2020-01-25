25.01.2020 (09:51)

На Северном флоте прошли более половины хоккейных матчей чемпионата на кубок командующего

В чемпионате по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на кубок командующего Северным флотом, стартовавшем 7 декабря, состоялись более половины матчей.

В первом дивизионе лидирующие позиции занимает команда «Гроза» армии ВВС и ПВО и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил СФ, которые пока не проиграли ни одной встречи.

Фаворитами второго дивизиона являются команда штаба и управления Северного флота «К-21» и «Полярная Звезда» пограничного управления по Западному Арктическому району.

В третьем дивизионе, за первое место развернулась борьба между командой «Штурм» отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск, «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и «Пётр Великий» – одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера.

За время игр в каждой команде появляется все больше постоянных болельщиков, которые бурно поддерживают свои команды на каждой игре. Дух соревнования, азарта соперничества присутствует в каждой игре чемпионата и собирает большое количество любителей хоккея.

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