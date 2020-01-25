25.01.2020 (09:26)
Тральщики Черноморского флота «Ковровец» и «Иван Голубец» сдали вторую курсовую задачу
Экипажи морских тральщиков (мтщ) «Ковровец» и «Иван Голубец» Черноморского флота (ЧФ) сдали элементы второй курсовой задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки в акватории Чёрного моря.
В рамках проведения плановых мероприятий экипажи тральщиков осуществили проводку кораблей за тралами с преодолением условного минного заграждения.
Артиллерийские расчеты тральщиков поразили морские цели, имитирующие плавающие морские мины.
На завершающем этапе специалисты минно-тральных групп обоих тральщиков произвели учебную постановку мин с их последующей выборкой.
Следующим этапом боевой подготовки морских тральщиков (мтщ) «Ковровец» и «Иван Голубец» станет противоминное обеспечение плановых учений однородных и разнородных корабельных тактических групп Черноморского флота.