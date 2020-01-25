25.01.2020 (08:00)

На Тихоокеанском флоте празднуется День штурмана ВМФ

Сегодня 25 января на Тихоокеанском флоте (ТОФ) специалисты штурманской службы флота отмечают профессиональный праздник День штурмана ВМФ.

Командование Тихоокеанским флотом поздравило специалистов с праздником, особо отметив, что нынешнее поколение штурманов достойно продолжает славные традиции старших товарищей.

Вклад специалистов штурманского дела в развитие флота, наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок огромен. Без виртуозной штурманской работы трудно представить успешное проведение многодневных военно-морских учений различного масштаба, проводимых тихоокеанцами, в том числе и международных. Благодаря грамотной и слаженной работе штурманской службы в 2019 году тихоокеанцы завоевали в военно-морском состязании флотов 19 призов главнокомандующего ВМФ по различным видам боевой подготовки и третий год подряд заняли первое место в Военно-морском флоте. Уже третий год подряд лучшей в ВМФ признана штурманская служба Тихоокеанского флота.

Постоянное на сегодняшний день военно-морское присутствие кораблей Тихоокеанского флота в водах Мирового океана, модернизация навигационного оборудования выдвигает повышенные требования ко всем специалистам штурманских подразделений, основная задача которых обеспечение безопасности мореплавания, что напрямую влияет на выполнение кораблями задач по своему предназначению.

В наши дни на флоте проходят службу около двухсот офицеров этой профессии, а школой подготовки военных штурманов на Дальнем Востоке является ТОВМИ имени адмирала С.О. Макарова.

Справочно:

Выбор даты для празднования «Дня штурмана Военно-Морского Флота Российской Федерации» пал на 25 января не случайно. Именно в этот день в 1701 году император Российской империи Пётр Великий издал Указ в котором, в частности говорилось: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Для реализации царской воли была создана «Школа математических и навигацких наук», которая расположилась в городе Москве, в Сухаревой башне.

День штурмана ВМФ РФ учрежден приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России от 15 июля 1996 г. № 253 и ежегодно отмечается 25 января.

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