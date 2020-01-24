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24.01.2020 (22:30)

Стратегические ракетчики проведут мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда

27 января во всех соединениях Ракетных войск стратегического назначения с отрядами Юнармии и учащимися школ, пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда.

Юнармейцам и школьникам будут показаны документальные хроники, офицеры ракетных соединений расскажут об истории, жизни, быте и героизме Ленинградцев.

По завершении мероприятий ветераны, офицеры, представители общественных объединений и организаций, школьники, юнармейцы почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложат цветы и венки к мемориалам.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ)
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