24.01.2020 (22:00)

Пермское СВУ приняло участие в XXII Межрегиональной выставке «Образование и карьера-2020»

Пермское СВУ приняло участие в XXII Межрегиональной выставке «Образование и карьера-2020», прошедшей в г. Перми. Пермское суворовское военное училище уже 3-й раз приняли участие в этом ежегодном мероприятии и были представлены на выставке совместно с Военной академией РВСН имени Петра Великого.

За время работы выставки ее посетило около 62 тысяч человек из различных районов Пермского края. Основная масса посетителей – это педагоги школ, обучающиеся 8, 9, 10 и 11-х классов, определяющиеся в выборе дальнейшей профессии и их родители.

В работе приняли участие педагогический состав и суворовцы Пермского СВУ, а Военную академию представили офицеры и курсанты из подмосковной Балашихи и Серпухова.

На выставке для всех посетителей проводились мастер-классы и интерактивные занятия по разборке-сборке стрелкового оружия, представлены видеоролики о Пермском СВУ и Военной академии РВСН.

В ходе выставки проводилась профориентационная работа. Все желающие получили информацию о поступлении и учебе в высших заведениях РВСН, печатные материалы. Кроме этого, буклеты о Пермском СВУ и Военной академии РВСН были отправлены в 23 школы Пермского края для доведения информации на местах.

Пермское суворовское военное училище и Военная академия РВСН имени Петра Великого обязательно продолжат взаимодействие с организаторами выставки-форума и в 2021 году.



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