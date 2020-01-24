24.01.2020 (20:45)
Президенты спортивных комитетов CISM обсудили организацию и проведение 3-х всемирных кадетских игр 2020 года
В Дохе (Катар) завершилось совещание президентов спортивных комитетов Международного совета военного спорта (CISM), в котором принял участие начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов по приглашению катарской стороны.
В ходе совещания обсуждались вопросы по организации и проведению 3-х Всемирных кадетских игр, планирование циклов проведения чемпионатов мира CISM на 2020–2024 года и назначение официальных представителей CISM на спортивные мероприятия. Также была обсуждена активизация взаимодействия с международными спортивными федерациями по видам спорта, включенным в программу CISM.
В работе совещания приняли участие президент CISM полковник Эрве Пиччирилло, Генеральный секретарь CISM полковник Дорах Мамби Коита, члены Генерального секретариата CISM и 22 из 25 действующих президентов спортивных комитетов CISM.