24.01.2020 (20:45)

Президенты спортивных комитетов CISM обсудили организацию и проведение 3-х всемирных кадетских игр 2020 года

В Дохе (Катар) завершилось совещание президентов спортивных комитетов Международного совета военного спорта (CISM), в котором принял участие начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов по приглашению катарской стороны.

В ходе совещания обсуждались вопросы по организации и проведению 3-х Всемирных кадетских игр, планирование циклов проведения чемпионатов мира CISM на 2020–2024 года и назначение официальных представителей CISM на спортивные мероприятия. Также была обсуждена активизация взаимодействия с международными спортивными федерациями по видам спорта, включенным в программу CISM.

В работе совещания приняли участие президент CISM полковник Эрве Пиччирилло, Генеральный секретарь CISM полковник Дорах Мамби Коита, члены Генерального секретариата CISM и 22 из 25 действующих президентов спортивных комитетов CISM.

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