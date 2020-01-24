24.01.2020 (19:40)
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Д.Б. Венкатеш Вармой
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации Д.Б.Венкатеш Вармой.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке в духе особо привилегированного стратегического партнерства.