24.01.2020 (19:40)

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Д.Б. Венкатеш Вармой

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации Д.Б.Венкатеш Вармой.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке в духе особо привилегированного стратегического партнерства.



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