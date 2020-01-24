24.01.2020 (20:30)

Связисты общевойсковой армии ЗВО в ходе тренировки развернули радиосеть для управления войсками в Ленинградской области

Военнослужащие Краснознаменной бригады управления, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тренировки с помощью новейших комплексом АПЕ-5 и «Редут» осуществили развертывание радиосети управления войсками.

По прибытии в район предназначения специалистами были оборудованы огневые позиции и осуществлена маскировка комплексов связи, проверено коммутационное оборудование, аппаратура для установки спутниковых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по запуску, введению корректировок в коротковолновые и ультракоротковолновые радиостанции, обеспечивающие устойчивую связь между пунктами управления, находящимися на расстоянии более 10 километров.

К тренировке привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специальной техники, в том числе антенные модули, командно-штабные машины и системы спутниковой навигации, полученные на вооружение бригады в 2019 году.

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