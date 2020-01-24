24.01.2020 (20:15)

Механики-водители общевойсковой армии ЗВО в Ленинградской области совершенствуют навыки вождения по бездорожью

На танкодромах, расположенных в Ленинградской области, военнослужащие общевойсковых подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступили к плановым занятиям по вождению боевых машин. В рамках программы обучения военнослужащим предстоит более 100 занятий на различных типах местности.

Будущим профессионалам предстоит управлять танками и боевыми машинами пехоты более 300 часов и преодолеть расстояние свыше 500 километров. В период подготовки механиками-водителями были освоены знания по устройству бронетанковой техники, основам ее эксплуатации и ремонту, устранению простейших неисправностей, которые могут возникнуть во время пути. Кроме того, каждому военнослужащему предстояло изучить и сдать зачет по знанию требований безопасности при вождении и правилам дорожного движения.

Приобретя первоначальные навыки на специализированных тренажерах, обучаемые продолжат их совершенствование при преодолении бродов, рвов, косогоров, крутых подъемов и спусков, колейных проходов в минных заграждениях.

По окончании курса зимнего периода обучения военнослужащие примут участие в выполнении тактико-огневых упражнений стрельб, боевых стрельбах взводов, ротно-тактических и батальонных учениях в составе экипажей.



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