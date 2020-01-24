24.01.2020 (20:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведен первый этап конкурса среди военных медиков
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен первый этап конкурса по полевой выучке среди сержантов медицинской службы.
В состязаниях приняли участие более 20 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, проходящих военную службу на должностях фельдшеров и санитарных инструкторов. Каждая команда была представлена тремя специалистами.
На данном этапе конкурса военные медики отработали действия по преодолению полосы препятствий, а также в составе команд выполнили эвакуацию условно пострадавшего из бронетранспортера за максимально короткое время.
По завершении всех этапов состязания среди сержантов медицинской службы жюри выявит лучших специалистов ОГРВ ПРРМ.
Метки: