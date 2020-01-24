24.01.2020 (20:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведен первый этап конкурса среди военных медиков

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен первый этап конкурса по полевой выучке среди сержантов медицинской службы.

В состязаниях приняли участие более 20 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, проходящих военную службу на должностях фельдшеров и санитарных инструкторов. Каждая команда была представлена тремя специалистами.

На данном этапе конкурса военные медики отработали действия по преодолению полосы препятствий, а также в составе команд выполнили эвакуацию условно пострадавшего из бронетранспортера за максимально короткое время.

По завершении всех этапов состязания среди сержантов медицинской службы жюри выявит лучших специалистов ОГРВ ПРРМ.

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