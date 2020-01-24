24.01.2020 (19:45)

Рапиристки Санкт-Петербургского ЦСКА выиграли командное «золото» первенства России

В Арзамасе Нижегородской области на первенстве России по фехтованию были разыграны награды в командном турнире рапиристок. Лучшими стали представительницы ЦСКА из Санкт-Петербурга.

В составе женской сборной филиала Санкт-Петербургского ЦСКА выступали Ангелина Кононова, Александра Кораблина, Елена Петрова, Александра Сундучкова. В финале питерские спортсменки со счетом 45:32 выиграли у соперниц из Курской области.

В ходе соревнований армейские рапиристки одержали победу над сборными командами Татарстана (45:17), Москвы (45:30) и Башкортостана (45:17).

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