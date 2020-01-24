24.01.2020 (19:30)

Армейский фигурист завоевал «серебро» на чемпионате Европы в Австрии

На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце разыгран первый комплект наград среди мужчин-одиночников.

Победитель Российско-Китайских молодежных игр по фигурному катанию 16-летний армеец Артур Даниелян стал серебряным призером чемпионата Европы в соревнованиях по одиночному катанию. По сумме двух программ спортсмен набрал 246,74 балла.

Победные 272,89 балла были у еще одного российского фигуриста Дмитрия Алиева. Замкнул тройку лидеров Морис Квителашвили, представляющий Грузию — 246,71.

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