24.01.2020 (19:15)

Кубок России по сноуборду для самарского ЦСКА завершился победой

В Миассе (Челябинская обл.) завершился VII этап Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах.

В турнире приняли участие более 70 спортсменов из разных регионов страны — Московской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областей, Приморского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), Республики Татарстан и Москвы.

Золотую медаль в параллельном слаломе-гиганте (PGS) в первый день заездов завоевал рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Кирилл Кузнецов. Вторую и третью ступень пьедестала почета в этой дисциплине заняли представители Кемеровской области Константин Котов и Владислав Шкурихин.

В соревнованиях по параллельному слалому (PSL), которые состоялись в рамках этапа Кубка на следующий день, армеец снова продемонстрировал отличную подготовку и стал бронзовым призером. Золотая медаль в большом финале досталась Владиславу Шкурихину, «серебро» ушло Константину Котову.

Заключительный этап Кубка России по параллельным дисциплинам пройдет с 1 по 5 мая в Сочи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице