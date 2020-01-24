24.01.2020 (19:00)
Специалисты радиоэлектронной борьбы ЦВО прикрыли войска на учении в Поволжье
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) применили технику радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для прикрытия войск на марше в ходе учения в Оренбургской и Самарской областях.
По замыслу мероприятия, специалистам РЭБ нужно было создать безопасный маршрут для воинских колонн, которые осуществляли внеплановую смену районов развертывания. Расчеты РЭБ с помощью комплексов «Борисоглебск-2», «Леер-3» и «Житель» подавили радиосвязь в различных диапазонах и выполнили радиоэлектронные удары по узлам связи условного противника, тем самым нарушив каналы управления беспилотных летательных аппаратов и средств разведки.
Кроме того, военнослужащие отработали вопросы создания искаженных навигационных полей, подавления радиоуправляемых фугасов и пеленгования источников радиоэлектронного излучения.
Таким образом, успешно было осуществлено прикрытие передислокации командных пунктов шести воинских частей и соединений.
Всего в учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих 2-й общевойсковой армии ЦВО, задействовано свыше 250 единиц военной и специальной техники.