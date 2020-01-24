24.01.2020 (18:45)

Юнармейцы Чувашии приняли участие в старте месячника оборонно-массовой и спортивной работы

Юнармейцы Чувашии приняли участие в старте месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Торжественное мероприятие состоялось в Кадетском сквере Чебоксар.

Ярким примером мужества и героизма для участников митинга стал почетный гость — ветеран Великой Отечественной войны Юрий Петров. Пожелания юнармейцам из его уст звучали по-особенному.

Впереди у ребят насыщенный месяц — патриотические и спортивные конкурсы, турниры и эстафеты, смотр строевой подготовки и дефиле юнармейских отделений.

По завершении официальной части была проведена лыжная гонка, в которой приняли участие 20 команд. Юнармейцы, несмотря на морозную погоду, продемонстрировали свою сноровку и умение уверенно держаться на лыжне. А полевая кухня с пирожками и горячим чаем помогла им согреться и восстановиться после соревнования.

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