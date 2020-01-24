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24.01.2020 (18:30)

Суворовцы Екатеринбургского СВУ посетили Музей коллекционного оружия

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (СВУ) посетили Музей коллекционного оружия.

Ребята ознакомились с большой коллекцией оружия разных исторических эпох России, США, Великобритании, Германии и других стран, а также с редчайшими экземплярами холодного и огнестрельного оружия войск специального назначения, уникальными образцами старинного оружия, которые существуют сегодня в единственном экземпляре.

Справочно:

Екатеринбургское СВУ — довузовское военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации. Создано изначально 19 декабря 1943 года в Ельце как Орловское СВУ. В сентябре 1947 года переведено в Свердловск и первоначально называлось Свердловское СВУ. Подчинено командующему войсками Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Суворовское училище , Центральный военный округ , Социальное развитие , Музеи
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