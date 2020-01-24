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24.01.2020 (18:15)

Для восстановления транспортного сообщения с населенными пунктами на Алтае задействовали военную технику ЦВО

Для ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае задействовали военную специальную технику. Соответствующее решение принято командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы региона Виктора Томенко.

В расчистке дорог задействована тяжелая инженерная техника — бульдозеры на базе артиллерийских тягачей БАТ-2 Алейской мотострелковой бригады. Экипажи машин приступили к расчистке снежных заносов на участке дороге между селами Савинка и Моховское протяженностью около 10 км. Это позволит восстановить нарушенное транспортное сообщение между селом Савинка с населением около 500 жителей и городом Алейском.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , Центральный военный округ
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