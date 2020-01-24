24.01.2020 (18:00)

Сапёры Балтийского флота обезвредили крупнокалиберный снаряд времён Великой Отечественной войны

Специалисты группы разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 250-килограмовый крупнокалиберный боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Крупнокалиберный снаряд, предположительно от немецкой мортиры, был обнаружен при проведении строительных работ в окрестностях города Балтийска Калининградской области. Флотские саперы обезвредили опасную находку и вывезли на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 150 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

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