24.01.2020 (17:45)
В Балтийске пройдет торжественный митинг и церемония вручения военнослужащим Балтийского флота ключей от служебных квартир
Завтра в Балтийске во дворе у новостройки по улице Шоссе морской пехоты пройдет торжественный митинг и церемония вручения военнослужащим Балтийского флота ключей от служебных квартир.
Более 60 военнослужащих и членов их семей станут счастливыми обладателями жилых помещений, готовых для проживания. В квартирах сделан ремонт, подключено центральное отопление. На придомовой территории построены спортивные и детские площадки. Прилегающие к дому территории оборудованы парковками для личного автотранспорта.
Всего в новом микрорайоне Балтийска для военнослужащих планируется ввести в строй более 1000 служебных квартир.
В 2019 году служебное жилье было предоставлено 698 военнослужащим Балтийского флота.
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Торжественные церемонии , Социальное развитие , Жилье