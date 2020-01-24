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24.01.2020 (17:30)

Боевые возможности системы противоракетной обороны Москвы будут расширены

Боевые возможности системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут расширены. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без её снятия с боевого дежурства.

Успешно ведутся работы по перспективным противоракетам, происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО.

Сегодня система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , ПРО , Перевооружение , ВКС
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