24.01.2020 (17:30)
Боевые возможности системы противоракетной обороны Москвы будут расширены
Боевые возможности системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут расширены. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без её снятия с боевого дежурства.
Успешно ведутся работы по перспективным противоракетам, происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО.
Сегодня система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.
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Метки:
ВВС , ПРО , Перевооружение , ВКС