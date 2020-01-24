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24.01.2020 (17:15)

Корабли Северного флота в Средиземном море отработали заправку от танкера на ходу

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», выполняющий задачи в Средиземном море, провел учение по передаче жидких грузов на ходу кильватерным способом. Запасы топлива от танкера «Вязьма» пополнили экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Во время передачи жидкого груза были отработаны мероприятия экологической безопасности. На кораблях и танкере была организована вахта, которая следила за герметичностью соединения устройств передачи топлива и отсутствием протечек.

Перед проведением учения были оценены гидрометеорологические условия: волнение моря и скорость ветра, которые могли оказать влияние на безопасность маневрирования кораблей и судов отряда.

Североморцы завершают выполнение задач в Средиземном море. Через несколько дней они выйдут в Атлантику. В составе отряда действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов» большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли , Специальная подготовка
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