24.01.2020 (17:00)

Командующий Северным флотом вручил штандарт новому командующему Кольской флотилией разнородных сил

Сегодня в исторической базе Северного флота — городе воинской славы Полярном — состоялась торжественная церемония передачи личного штандарта командующего Кольской флотилией разнородных сил.

Мероприятие прошло на территории военного городка. В нём принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он принял штандарт от прежнего командующего Кольской флотилией вице-адмирала Олега Голубева и вручил его нынешнему командующему объединением контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.

Командующий Северным флотом выразил благодарность вице-адмиралу Олегу Голубеву за многолетнее успешное руководство флотилией и пожелал контр-адмиралу Эдуарду Михайлову достойно продолжать славные традиции объединения.

Справочно:

Краснознамённая Кольская флотилия разнородных сил является одним из крупнейших объединений Северного флота. В её состав входят соединения больших противолодочных и десантных кораблей, кораблей охраны водного района и подводных лодок, отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсантами, отдельная ракетно-артиллерийская бригада, а также части обеспечения. На основе флотилии создана арктическая группировка, корабли которой совершили восемь походов по трассе Северного морского пути. Штаб объединения расположен в городе Полярном.

Командующий Кольской флотилией разнородных сил контр-адмирал Эдуард Михайлов был назначен на должность Указом Президента России в конце 2019 года. До этого его военная служба была связана с Тихоокеанским флотом.

Эдуард Евгеньевич Михайлов родился 5 декабря 1970 года. Окончил Уссурийское суворовское военное училище, минно-торпедный факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова во Владивостоке, Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Прошел путь от лейтенанта до командира дивизии атомных подводных лодок в подводных силах Тихоокеанского флота. В течение двух лет занимал должность заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил, а затем — начальника штаба подводных сил Тихоокеанского флота.

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