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24.01.2020 (16:45)

Экипажи истребителей ВКС отработали групповой авиационный удар по объектам условного противника на полигоне Ашулук

В Астраханской области на полигоне Ашулук экипажи самолетов МиГ-29СМТ истребительного авиацентра Воздушно-космических сил (ВКС) отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки — групповой авиационный удар по объектам условного противника.

В ходе тренировок летчики выполнили взлеты в составе пар и полеты в составе штатных звеньев.

Во время выполнения практических действий на полигоне экипажи отрабатывали боевое применение авиационных средств поражения с различных видов маневра. По наземным мишеням, обозначающим технику противника, наносился поочередно одиночно, парой и звеном авиационный удар с применением авиационной пушки и неуправляемых авиационных ракет.

Всего в полетах принимали участие более 10 экипажей МиГ-29СМТ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Самолеты , ВВС , Боевая подготовка , ВКС
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