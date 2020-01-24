Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.01.2020 (16:30)

Танкисты ЦВО на Урале в ходе учения испытали новый способ защиты колонны от беспилотных летательных аппаратов

Военнослужащие подразделений танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, завершившегося сегодня в Челябинской области, применили новый способ защиты колонны бронетехники на марше от ударов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

По замыслу учения, на колонну танкового полка, совершающего марш в заданный район, условным противником был спланирован налет ударных БЛА. Для защиты военной техники в движении были сформированы мобильные группы противодействия дронам противника из состава танковых и мотострелковых рот, действующих на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетягачах МТЛБ с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Данные подразделения действовали как в авангарде, так и внутри самих колонн.

Обнаружив подлетающие БЛА на маршрутах движения колонн, передовые наблюдатели передали данные на пункт управления. Получив команду, мобильные группы противодействия, используя штатное вооружение БМП-2, а также танковые крупнокалиберные пулеметы НСВТ уничтожили атакующие беспилотники.

Всего к учению привлекались до 500 военнослужащих, в том числе из состава мотострелковых, зенитных ракетных и подразделений связи, было задействовано свыше 60 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты РЭБ российской военной базы в Таджикистане в ходе учения защитили колонну техники от подрыва радиоуправляемых мин
Экипажи Су-34 ЦВО на Урале отработали элементы маневренного воздушного боя и бомбометание
Российские вертолетчики отработали высадку десанта на учениях в горах Таджикистана
Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» соединения ЦВО отразили атаку «роя» беспилотников в Сибири

Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Центральный военный округ , Учения , Беспилотные летательные аппараты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false