24.01.2020 (16:30)

Танкисты ЦВО на Урале в ходе учения испытали новый способ защиты колонны от беспилотных летательных аппаратов

Военнослужащие подразделений танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, завершившегося сегодня в Челябинской области, применили новый способ защиты колонны бронетехники на марше от ударов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

По замыслу учения, на колонну танкового полка, совершающего марш в заданный район, условным противником был спланирован налет ударных БЛА. Для защиты военной техники в движении были сформированы мобильные группы противодействия дронам противника из состава танковых и мотострелковых рот, действующих на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетягачах МТЛБ с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Данные подразделения действовали как в авангарде, так и внутри самих колонн.

Обнаружив подлетающие БЛА на маршрутах движения колонн, передовые наблюдатели передали данные на пункт управления. Получив команду, мобильные группы противодействия, используя штатное вооружение БМП-2, а также танковые крупнокалиберные пулеметы НСВТ уничтожили атакующие беспилотники.

Всего к учению привлекались до 500 военнослужащих, в том числе из состава мотострелковых, зенитных ракетных и подразделений связи, было задействовано свыше 60 единиц военной техники.

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