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24.01.2020 (16:15)

Специалисты РЭБ российской военной базы в Таджикистане в ходе учения защитили колонну техники от подрыва радиоуправляемых мин

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Таджикистане в ходе учения с помощью комплекса «Лесочек» защитили колонну мотострелковой техники от подрыва радиоуправляемых мин.

По замыслу мероприятия, колонна горных мотострелков на бронетранспортерах БТР-82А совершала марш на полигон Ляур. По маршруту следования подразделений диверсионные группы условного противника заминировали дорогу, установив управляемые осколочные фугасы и мины-ловушки. Для предотвращения срабатывания взрывных устройств военнослужащие установили на впередиидущий и замыкающий бронированные «Уралы» малогабаритные станции помех «Лесочек». Это позволило в ходе совершения марша подавить каналы радиоуправления взрывными устройствами, тем самым предотвратить подрывы управляемых мин.

Преодолев заминированный участок горной дороги и вскрыв место проведения засады, мотострелки провели перестроение в боевой порядок и уничтожили диверсионные группы «противника» с ходу из всех видов вооружения. С воздуха колонну на протяжении всего маршрута сопровождала группа ударных вертолетов Ми-24. Целеуказание и корректировку огня вертолетам давали приданные авианаводчики, действующие в составе российской колонны.

Марш совершали более 500 военнослужащих на 80 единицах военной и специальной техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Учения , Войска РЭБ , Боевая подготовка , Военная база , Таджикистан
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