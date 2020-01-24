24.01.2020 (16:00)

Экипажи Су-34 ЦВО на Урале отработали элементы маневренного воздушного боя и бомбометание

Пилоты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) отработали элементы маневренного воздушного боя с применением авиационных средств поражения на полигоне в Курганской области.

В течение лётного дня экипажи Су-34 смешанного авиационного полка отработали элементы сложного пилотирования, двигаясь параллельными курсами в составе пары «ведущий-ведомый» со скоростью до 1900 км/ч. В полёте экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты в паре на высоте от 300 до 5000 метров. Кроме того, летчики уничтожили колонну бронетехники условного противника, выполнив бомбометание по наземным целям.

К учению привлекались экипажи около 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и более 50 человек летного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка ЦВО, дислоцированного в Челябинской области.

Выполнение парного пилотажа является одним из этапов подготовки летного состава. С начала учебного года экипажи Су-34 выполнили программу командирских полетов, провели тренировочные полеты по восстановлению и поддержанию летных навыков, а также отработали дозаправку топливом воздухе.

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