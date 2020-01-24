24.01.2020 (15:45)

Российские вертолетчики отработали высадку десанта на учениях в горах Таджикистана

Экипажи военно-транспортных вертолётов Ми-8 201-й российской военной базы осуществили высадку тактического десанта и его огневую поддержку на учениях в высокогорье Таджикистана.

По замыслу учений, незаконное вооружённое формирование (НВФ), используя складки местности, выдвинулось в направлении российских военных объектов с целью их захвата для пополнения запасов продовольствия и боеприпасов. Горные мотострелки были оперативно переброшены летчиками по воздуху в предполагаемый район нахождения «противника».

Также экипажи вертолетов Ми-8 провели воздушную разведку и отработали задачи по доставке различных грузов и боеприпасов на горный хребет способом «зависание». С воздуха оказали огневую поддержку мотострелкам, уничтожив стационарные и подвижные объекты «противника» из ракетно-пушечного вооружения. Летчики выполнили упражнения по технике пилотирования при преодолении горных перевалов и ущелий и отработали посадку вертолётов на неподготовленные высокогорные площадки ограниченных размеров.

«Сложность этих полетов заключается в том, что воздух при таких подъемах становится более разреженным, происходит резкий перепад температур, изменяется метеорологическая обстановка, появляется турбулентность. На подобных высотах ухудшается работа радиоаппаратуры, а управление авиационной техникой усложняется», – отметил по итогам полётов командир авиагруппы военной базы майор Виктор Хасанов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице