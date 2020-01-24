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24.01.2020 (15:30)

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» соединения ЦВО отразили атаку «роя» беспилотников в Сибири

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны, дислоцированного в Новосибирске, во время планового учения отразили атаку группы ударных беспилотников на командный пункт и колонну военной техники.

По замыслу учения, расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружили группу ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника, одновременно направляющихся с различных направлений к колонне военной техники зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», что значительно усложняло задачу расчетам «Панцирь-С1». Все воздушные цели были вовремя обнаружены на дальности 20 км и успешно уничтожены зенитно-управляемыми ракетами (ЗУР) на безопасном расстоянии. Кроме этого, расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» также отразили атаку дронов на командный пункт общевойсковой группировки.

Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , ПВО , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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