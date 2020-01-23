23.01.2020 (15:45)

Юнармейцы Кузбасса посетили презентацию книги «Учителя. Вклад в Победу»

Юнармейцы Кузбасса посетили презентацию книги «Учителя. Вклад в Победу», прошедшую в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с целью увековечивания памяти земляков, участников войны, внесших свой вклад в становление региона в послевоенное время.

В книгу вошли хронико-документальные рассказы об учителях-фронтовиках школы села Бурлаки Кемеровской области. Презентация прошла в формате «живого микрофона». Юнармейцы смогли напрямую пообщаться с автором книги Александром Бугровым, почетным работником общего образования Российской Федерации, учителем географии Бурлаковской школы, руководителем школьного музея и школьного научного общества «Тропы Кузбасса».

По два экземпляра книги с автографом автора переданы в школьные библиотеки.

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