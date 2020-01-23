23.01.2020 (15:30)

Красноярские юнармейцы приняли участие в городском форуме «Мой вклад в ГринГрад»

Проектная команда отряда Юнармии из Зеленогорска Красноярского края приняла участие в городском форуме «Мой вклад в ГринГрад».

Ребята представили на форуме разработанный ими проект «Без срока давности». Идея проекта состоит в том, чтобы организовать сбор информации о заброшенных захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны на Орловском кладбище Зеленогорска и реставрировать найденные заброшенные захоронения к 75-летию со дня Великой Победы.

В настоящее время установлено взаимодействие с военным комиссариатом Зеленогорска: отправлен запрос в военкомат Саянского района по поводу трех найденных захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, и уже получен ответ о том, что найденные заброшенные захоронения являются захоронениями ветеранов Великой Отечественной войны, информация о которых имеется в военкомате Саянского района, откуда они были призваны в годы Великой Отечественной войны. Трое из захороненных ветеранов имеют государственные награды за подвиги, совершённые на фронте, информация об этом получена в ответе Саянского военного комиссариата и частично найдена на сайте «Память народа».

В зрительском голосовании проект «Без срока давности» был признан самым актуальным.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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