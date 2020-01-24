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24.01.2020 (15:15)

Иверскую икону Пресвятой Богородицы разместят в Главном храме Вооруженных Сил России

В храме преподобного Сергия Радонежского при Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась торжественная церемония передачи для Главного храма Вооруженных Сил Иверской иконы Пресвятой Богородицы. В церемонии принял участие заместитель Министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. Он отметил, что образ был написан в одном из самых почитаемых христианами месте — Афоне.

«Главный храм Вооруженных Сил создается на пожертвования неравнодушных людей, и некоторые это пожертвование делают в виде иконы. Что касается этой иконы, то это один из самых чтимых образов Пресвятой Богородицы», — сказал Андрей Картаполов.

В настоящее время для Храма Победы пожертвовали уже более 50 различных икон. Главный храм ВС РФ станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы Великой Отечественной войны.

«Мы с глубокой благодарностью принимаем икону в дар, ведь испокон веков перед иконами молились и цари, и простые люди. Иконы останавливали войны, спасали от бедствий, исцеляли больных. Особо на Руси почитался образ Пресвятой Богородицы — заступницы народа и государства» — отметил замглавы военного ведомства.

Планируется, что все подаренные иконы и походные иконостасы займут достойное место в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальное развитие
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