24.01.2020 (15:00)

Соревнования по рукопашному бою войдут в конкурсы для морпехов, десантников и разведчиков на АрМИ-2020

Соревнования по рукопашному бою войдут в конкурсы для морских пехотинцев, десантников и разведчиков на Армейских международных играх-2020. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов на заседании организационного комитета по подготовке Игр.

«В программы состязаний включаются элементы рукопашного боя. Это конкурсы «Отличники войсковой разведки», «Морской десант», «Десантный взвод» и «Полярная звезда», — рассказал замглавы военного ведомства.

Павел Попов также рассказал, что перемены ждут и один из самых любимых зрителями конкурс «Танковый биатлон».

«В танковом биатлоне увеличиться количество огневых задач. Значение точности стрельбы будет превалировать над скоростью танков, мишеней в конкурсе станет больше», — отметил заместитель Министра обороны.

В конкурс «Авиадартс» в номинации истребительная авиация включен элемент «маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары».

Кроме того, будут объединены конкурсы «Мастера автобронетанковой техники» и «Рембат». В «Военном ралли» планируется увеличить протяженность трассы.

«В этом году конкурс среди горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш» будет проведен с 14 по 17 апреля 2020 года. В Положение о конкурсе включена еще одна специальная задача — марш в горной местности, в которой по аналогии с многодневной лыжной гонкой «Тур де Ски» будут учитываться результаты предыдущих соревновательных дней», — сообщил замглавы военного ведомства, добавив, что в данном конкурсе планируют принять участие команды Ирана, Лаоса, Анголы, Белоруссии, Киргизии, Палестины, Конго и России.

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