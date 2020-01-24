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24.01.2020 (14:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по настольному теннису в рамках годовой спартакиады среди подразделений соединения.

В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняло участие 16 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ.  Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место заняла команда роты материального обеспечения.

Военнослужащие, победившие в соревновании по теннису среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате по настольному теннису среди силовых ведомств региона.

По завершении состязания состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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