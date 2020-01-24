Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.01.2020 (14:30)

Военнослужащие ЗВО реконструируют встречу сил Волховского и Ленинградского фронтов в 1943 году

25 января на территорию учебно-тактического поля Краснознаменной бригады связи, расположенного в н. п. Горелово Ленинградской области состоится военно-историческая реконструкция боя за Рабочий поселок №5 – одного из решающих сражений в операции по прорыву блокады города Ленинграда «Искра».

В рамках мероприятия более 200 военнослужащих и членов военно-исторического клуба «Эпоха», в исторической военной форме красноармейцев и немецких солдат, продемонстрируют зрителям движение колонны раритетных автомобилей ЗИЛ, основные элементы оборонительных и наступательных действий советских войск, штурм и уничтожение противника, находящегося в укрепленных сооружениях.

В реконструкции будут использованы средства имитации и холостые патроны. Более 50 зарядов, заложенных специалистами инженерно-саперных подразделений, будут использованы для обозначения огня артиллерии.

Кроме того, будет организована выставка стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, зрителей угостят традиционным горячим чаем и солдатской кашей из полевой кухни.

Бой за Рабочий поселок №5 стал ключевым в прорыве блокады Ленинграда. Именно здесь 18 января 1943 года соединились силы Волховского и Ленинградского фронтов. После шести дней ожесточенных боев командование немецкой армии отдало приказ на отвод северной группы войск, что стало развитием дальнейшего успеха операции советскими войсками.    

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО проведут свыше 10 реконструкций боев Великой Отечественной войны на территории пяти регионов РФ к 75-й годовщине Победы
В Нижегородской области прошли специальные занятия по маскировке с ротой снайперов отдельной танковой бригады
Подразделения антитеррора отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО прошли проверку боем в Нижегородской области
На Военно-Морском Флоте отмечают 300-летие утверждения первого российского Морского устава

Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false