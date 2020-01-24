24.01.2020 (14:30)

Военнослужащие ЗВО реконструируют встречу сил Волховского и Ленинградского фронтов в 1943 году

25 января на территорию учебно-тактического поля Краснознаменной бригады связи, расположенного в н. п. Горелово Ленинградской области состоится военно-историческая реконструкция боя за Рабочий поселок №5 – одного из решающих сражений в операции по прорыву блокады города Ленинграда «Искра».

В рамках мероприятия более 200 военнослужащих и членов военно-исторического клуба «Эпоха», в исторической военной форме красноармейцев и немецких солдат, продемонстрируют зрителям движение колонны раритетных автомобилей ЗИЛ, основные элементы оборонительных и наступательных действий советских войск, штурм и уничтожение противника, находящегося в укрепленных сооружениях.

В реконструкции будут использованы средства имитации и холостые патроны. Более 50 зарядов, заложенных специалистами инженерно-саперных подразделений, будут использованы для обозначения огня артиллерии.

Кроме того, будет организована выставка стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, зрителей угостят традиционным горячим чаем и солдатской кашей из полевой кухни.

Бой за Рабочий поселок №5 стал ключевым в прорыве блокады Ленинграда. Именно здесь 18 января 1943 года соединились силы Волховского и Ленинградского фронтов. После шести дней ожесточенных боев командование немецкой армии отдало приказ на отвод северной группы войск, что стало развитием дальнейшего успеха операции советскими войсками.

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