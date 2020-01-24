24.01.2020 (14:15)

Военнослужащие ЗВО проведут свыше 10 реконструкций боев Великой Отечественной войны на территории пяти регионов РФ к 75-й годовщине Победы

На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа примут участие в более 10 реконструкциях боев времен Великой Отечественной войны в год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Великой Победы.

В эпизодах боев будут использоваться танки нацистской Германии и Советского Союза. В небе Московской и Нижегородской областей будет продемонстрирован высший пилотаж на самолете Як-52, а также будут применены самозарядные карабины Симонова и пулемет Калашникова. Для создания реальной атмосферы боя будет использованы холостые патроны и имитационные средства.

Всего от танкового объединения ЗВО будет привлечено свыше 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны.

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